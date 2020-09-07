MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!
ABONE OL
07.09.2020 - 14:52 | | İHA

Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim yapılan muayeneler sonucunda Covid 19 testim 6 Eylül 2020 tarihi itibariyle pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde izole olacağım. Bu süreç içerisinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

Derebucak ilçesi, pandemi sürecinde basına da yansıyan haberlerle uzun süre Covid-19 vakalarına rastlanmayan bir ilçe olarak biliniyordu. İlçede, Kurban Bayramı sonrasında ilk vakalar görülmeye başlamıştı.

FSM Köprüsü'nde intihar girişimiFatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin intihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Bursluluk sınavı sonuçları o tarihte açıklanacak! 2020 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı sonuçları o tarihte açıklanacak! 2020 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Sıradaki Haber