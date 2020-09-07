Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim yapılan muayeneler sonucunda Covid 19 testim 6 Eylül 2020 tarihi itibariyle pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde izole olacağım. Bu süreç içerisinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

Derebucak ilçesi, pandemi sürecinde basına da yansıyan haberlerle uzun süre Covid-19 vakalarına rastlanmayan bir ilçe olarak biliniyordu. İlçede, Kurban Bayramı sonrasında ilk vakalar görülmeye başlamıştı.