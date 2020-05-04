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04.05.2020 - 13:50 | | DHA

Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu!

Konya’da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışveriş yerlerinin olduğu cadde ile pazarlarda hareketlilik gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Konya'da, haftanın ilk iş günü caddelerdeki yoğunluk dikkat çekti. Özellikle alışveriş yerlerinin olduğu cadde ve sokaklar ile pazarlarda hareketlilik gözlendi.

Polis ekipleri, trafiğin olduğu caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, maskesi olmayanları uyarıp, maske dağıttı.

Alışveriş için cadde ve sokakları dolduranların çoğunun, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

 

 

 

Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğuKonya'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışveriş yerlerinin olduğu cadde ile pazarlarda hareketlilik gözlendi.
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