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05.08.2020 - 12:38 | | DHA

Konya'da korkutan rakam! Günde yaklaşık 300 kişi...

Konya'da, corona virüs vakalarındaki artışa rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Konya'da korkutan rakam! Günde yaklaşık 300 kişi...

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre, günde yaklaşık 250-300 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyumadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.

MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Ortaören Mahallesi, 10 kişide Kovid-19'a rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallede filyasyon ekibinin çalışmalara başladığı bildirildi.

PAZAR YERLERİ İKİ HAFTA SÜREYLE KAPATILDI

Konya'da en az vaka oranına sahip ilçeler arasında bulunan Hüyük ilçesinde, son günlerde vaka sayılarında artış gözlendi. Bunun üzerine ilçe merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarları iki hafta süreyle kapatıldı.

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
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