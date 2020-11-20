MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
ABONE OL
20.11.2020 - 16:05 |

Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı

Konya'da, selektör yaparak, yol isteyen O.K.'nin aracında levye ile hasar oluşturan Arif Nafiz Temiz (29), 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak'tan 420 lira ceza uygulanıp, ehliyetine el koyulduğu belirtildi.

Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak, aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti ardından da aracından aldığı levyeyle otomobilde hasara neden oldu. O.K. de "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.

Bugün gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el koyulduğu belirtildi.

 

Tren bekleyen kadın yolcuyu raylara böyle ittiABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları an kamerada an be an kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet