Yarasa çorbası nedir? Koranavirüs insanlara Yarasa çorbasından mı bulaştı?

Yarasa Çorbası nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koranavirüsün ardından birçok iddia ortaya atıldı. İnsanlara hayvanlardan bulaştığı bilinen Koranavirüs hakkında birçok araştırma yapılırken bugüne kadar Koranavirüs nedeniyle ölens sayısı 25 olarak açıklandı. Koranavirüsün insanlara Yarasa Çorbasından buluştığı dün gündeme gelirken bugün ortaya atılan iddiaya göre Yılan'dan da bulaşmış olabileceği duyuruldu. Peki Koranavirüs'e yol açtığı düşünülen Yarasa Çorbası nedir?

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır.Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

KORONAVİRÜS SEBEBİ YARASA ÇORBASI MI?

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Taylan’da 3 kişide tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan “özel bir nedeni olmaması durumunda” şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

Bu arada, kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.