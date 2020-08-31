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31.08.2020 - 11:58 | | DHA

Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kütahya'da kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin borç para aldığı Bülent K. (41) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay, saat 03.00 sıralarında Kütahya Fuatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Bülent K., komşusu olan Sibel Şirin’e (32),borç para verdi. Yine iddiaya göre bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Şirin, parayı geri ödemedi. Bunun üzerine ikili arasında husumet oluştu. K., Şirin'i evinin önünde beklemeye başladı. İş çıkışı birlikte oturduğu S.K. ile eve gelen Sibel Şirin’e tabancayla 4 el ateş etti. Bülent K., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Şirin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin’in cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kepçe operatörü Bülent K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden birinde, Sibel Şirin’in ev arkadaşıyla yürümesi ile olayın ardından Bülent K.’nin koşarak kaçması yer alıyor. 

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