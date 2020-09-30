Korona virüs tablosu yayınlandı 30 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Bakan Fahrettin Koca...

Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 10 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 318.663'e ulaştığı belirtildi. 65 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 279.749 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(30 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.098

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.391

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.245

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 10.380.261

TOPLAM VAKA SAYISI: 318.663

TOPLAM CAN KAYBI: 8.195

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 279.749









DSÖ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA



Gelen son dakika haberlerine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.

Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.