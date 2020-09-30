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30.09.2020 - 18:40 |

Korona virüs tablosu yayınlandı 30 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Bakan Fahrettin Koca...

Son yılların en çok konuşulan konusu Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde son durum için her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama sonrası son durum...

Korona virüs tablosu yayınlandı 30 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Bakan Fahrettin Koca...

Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 10 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 318.663'e ulaştığı belirtildi. 65 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 279.749 olarak duyuruldu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(30 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.098

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.391

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.245

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 10.380.261

TOPLAM VAKA SAYISI: 318.663

TOPLAM CAN KAYBI: 8.195

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 279.749

Korona virüs tablosu yayınlandı 30 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir Bakan Fahrettin Koca...



DSÖ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Gelen son dakika haberlerine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.

Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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