Koronavirüs 16 Şubat tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından güncel koronavirüs tablosunu yayımlamayı sürdürüyor. Vatandaşlar salgında gelinen noktayı takip etmek amacıyla güncel vaka sayısı ve ölü sayısının yanı sıra ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ve test oranları gibi detayları söz konusu tablodan görebiliyor. Bakan Fahrettin Koca ise haftalık il il koronavirüs vaka sayılarının da açıklanacağını belirtmişti. İşte, 16 Şubat koronavirüs tablosu...

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı tabloda büyük öneme sahip. Her geçen gün ise günlük veriler daha yoğun araştırılıyor. 16 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 15 ŞUBAT

Paylaşılan son korona tablosunda 24 saatte 116.452 test yapıldı, 7.945 yeni vaka tespit edildi, 7.106 hasta iyileşti, 660 hasta sayısına ulaşıldı ve 91 kişi yaşamını yitirdi.