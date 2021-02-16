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16.02.2021 - 18:10 |

Koronavirüs 16 Şubat tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir?

Korona tablosu güncel verilerle araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, kovid-19 pandemisinin başladığı tarihten itibaren vaka sayısı, ölü sayısını günlük olarak açıklıyor. Koronavirüs tablosu kritik değerleri gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs 16 Şubat tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından güncel koronavirüs tablosunu yayımlamayı sürdürüyor. Vatandaşlar salgında gelinen noktayı takip etmek amacıyla güncel vaka sayısı ve ölü sayısının yanı sıra ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ve test oranları gibi detayları söz konusu tablodan görebiliyor. Bakan Fahrettin Koca ise haftalık il il koronavirüs vaka sayılarının da açıklanacağını belirtmişti. İşte, 16 Şubat koronavirüs tablosu...

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı tabloda büyük öneme sahip. Her geçen gün ise günlük veriler daha yoğun araştırılıyor. 16 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 15 ŞUBAT

Paylaşılan son korona tablosunda 24 saatte 116.452 test yapıldı, 7.945 yeni vaka tespit edildi, 7.106 hasta iyileşti, 660 hasta sayısına ulaşıldı ve 91 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs 16 Şubat tablosu açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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