Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak? Corona aşısı geldi mi, aşı zorunlu mu?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aşılama programı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının geleceğini duyurmasının ardından 30 Aralık'ta koronavirüs aşısının ilk kısmı Türkiye'ye geldi. Peki korona aşısı nasıl uygulanacak? İlk kimlere yapılacak?

KORONA AŞISI GELDİ Mİ? NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin Çinli aşı firması Sinovac ile yaptığı anlaşmayla aldığı 50 milyon doz koronavirüs aşısının ilk kısmı olan 3 milyon doz, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti. Aşıların, 14 gün sürecek olan test süreci biter bitmez aşılama programının başlayacağını duyurulmuştu

KORONA AŞISI ZORUNLU MU?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük.

Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük.

Aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanlar rahat edecek. Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıyla ilgili "Mecburiyet olmayacak ama vatandaşımıza aşıyı anlatarak ikna edeceğiz. Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım" dedi.

AŞI KİMLERE UYGULANACAK?

Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e-Nabız’dan görebilecek.

e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin bu yerlerde aşılanması hedefleniyor. Sağlık koşulları nedeniyle evden çıkamayanların da evlerinde aşılanması sağlanacak.