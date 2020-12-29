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29.12.2020 - 14:48 |

Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İlk aşı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı için heyecan dorukta... Dünya bu kabustan bir an evvel uyanmak isterken aşı için sabırsız bir bekleyiş başladı. Aşı için tarih verilirken "Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İlk aşı ne zaman yapılacak?" soruları art arda geliyor.

Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İlk aşı ne zaman yapılacak?

 

Dünyada birçok firma koronavirüs aşısı üretti. Türkiye ise Çin ile anlaşma yaparak 50 milyon aşı siparişi verdi. Aşılar için heyecan hadsafhaya ulaşmış durumda... Binlerce kişi Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? İlk aşı ne zaman yapılacak? sorusunu yoğun bir şekilde yöneltiyor.

3 MİLYON DOZ AŞI YARIN İSTANBUL, PERŞEMBE ANKARA'DA

Çin'den alınan corona virüsü aşısının Türkiye'ye ulaşacağı tarih belli oldu. Uçağın rotası ilk olarak İstanbul olurken, aşılar perşembe günü Ankara'ya teslim edilecek. Uçakta 3 milyon doz aşı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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