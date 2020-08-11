Koronavirüs (Corona virüs) aşısı bulundu mu? Aşı ne zaman üretilecek?

Dünya koronavirüs aşısı için seferber olurken Rusya'dan dünyayı sevince boğan bir açıklama geldi. Aylardır 'Koronavirüs aşısı bulundu mu? sorusu sorulurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.