11.08.2020 - 12:31 |
Koronavirüs (Corona virüs) aşısı bulundu mu? Aşı ne zaman üretilecek?
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Rusya'dan müjdeli bir haber geldi. Rusya lideri Putin, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Bu sıcak gelilmenin hemen ardından Koronavirüs (Corona virüs) aşısı bulundu mu? soruları tırmandı.
Dünya koronavirüs aşısı için seferber olurken Rusya'dan dünyayı sevince boğan bir açıklama geldi. Aylardır 'Koronavirüs aşısı bulundu mu? sorusu sorulurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.
Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.
Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.