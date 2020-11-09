Dönüm noktası! Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı denemeleri uzun süredir devam ediyordu. Bugün dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' açıklandı. Bu gelişme sonrası Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak? soruları peş peşe geldi.

KORONAVİRÜS AŞISI HAKKINDAKİ SON DURUM

Pfizer, koronavirüs haberinde beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde doğan ve tüm dünyaya yayılan virüse karşı aşı denemeleri uzun süredir devam ediyordu. Beklenen haber Pfizer şirketinden geldi. Pfizer, koronavirüs aşısının Faz 3 denemesinde yüzde 90 etkili olduğunu dünyaya duyurdu.



Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' açıklandı. Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu.

Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi.

Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, kamuoyunun aşının güvenliğiyle ilgili kaygılarını yatıştırmak için, ilk aşı olacaklar arasında olmayı istediğini söyledi fakat buna etik engeller çıkabileceğini de ekledi.

CNBC'ye konuşan Bourla, "Eğer elimizde sınırlı dozda aşı varsa, insanların, benim yaşım ve çalışma kapasitemdeki insanların ilk aşı olacak gruba alınmasını onaylayacağından emin değilim. Dolayısıyla buna saygı göstermek isterim" diye konuştu.

Pfizer hisseleri, aşının üçüncü aşama denemelerinin başarılı olduğu açıklamasından sonra ABD'de daha piyasa açılmadan ön işlemlerde yükseldi. Daha sonra da yüzde 17 değer kazandı.

BİONTECH'İN KURUCULARI UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ

Alman şirketi BioNTech'in kurucuları, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş bir ailenin çocukları olan Özlem Türeci ve aynı zamanda şirketin CEO'su olan Uğur Şahin.

Uğur Şahin, elde ettikleri sonuçların bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl ise tweetinde "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki "misafir işçiler" programı hep sorgulandı. Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir" dedi.

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİR?

Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda yapacağı acil kullanım onayı için başvurusuna hangi hızla yanıt alacakları aşının kullanımının ne zaman başlayacağını belirleyecek.

Bütün dünyada aşı, daha gelişkin tedavilerle birlikte insanların yaşamını kısıtlayan salgınla mücadele önlemlerinin son bulması için en etkili yol olarak görülüyor.

Şu anda dünyanın farklı yerlerinde "üçüncü aşama" diye bilinen nihai denemeleri süren 10'u aşkın aşı adayı var. Fakat Pfizer ve BioNTech, bunlardan ilk sonuca ulaşan oldu.

Tamamen deneysel bir yaklaşım benimsendi. Bağışıklık sistemini virüse karşı eğitmek için virüsün kısmi genetik diziliminin bir kısmı vücuda enjekte ediliyor.

Daha önceki denemelerde aşının vücutta antikor ve T hücresi denilen bağışıklık sisteminin parçası hücrelerin üretilmesine yol açtığı ortaya çıkmıştı. Aşının üç hafta arayla iki doz verilmesi gerekecek.

Denemeler ABD, Almanya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Türkiye'de sürdürüldü ve ikinci doz aşıdan 7 gün sonra koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı saptandı.

İngiltere yıl sonuna kadar 10 milyon dozu denemeler tamamlanmadan sipariş etmiş, önümüzdeki yıl için de şimdiden 30 milyon doz ısmarlamıştı. Fakat aşının eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilmesi zorunluluğu yüzünden bazı lojistik sorunlar yaşanabilir.

TRUMP VE BİDEN'DAN AŞIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve BioNTech'den yapılan açıklamayla ilgili olarak, "Harika haber" dedi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ise Covid-19 aşısının umut verdiğini ama hala önlerinde uzun bir mücadele süreci olduğunu söyledi.

Küresel piyasalar ve Borsa İstanbul'da yükselişler yaşandı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklamasının ardından küresel piyasalarda yükseliş yaşandı. Bloomberg HT'nin haberine göre ABD Hazine tahvilleri düştü ve dolar önemli paralar karşısında zayıfladı. Yatırımcılar açıklamanın ardından riskli varlıklara giriş yaptı. Güvenli varlıklara satış geldi.

S&P 500 endeks vadelileri yüzde 3,6 yükseldi. Russell 2000 endeks kontratları yüzde 7 tırmandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi yükselişini azalmasına karşın yüzde 0,8 artıda seyrediyor.

Haberle aynı zamanda ham petrol fiyatlarında da sert bir yükseliş yaşandı. En yakın vadeli WTI petrol kontratlarında yükselişin yüzde 7'nin üzerini görmesiyle birlikte varil fiyatı 39,94 dolara kadar tırmandı. Brent petrolde ise yükseliş yüzde 7'ye yaklaşarak varili 42,16 dolardan işlem gördü.

Pfizer'ın aşı haberinin ardından BIST ulaştırma endeksinde de yükseliş yüzde 6'yı aştı. Hafta sonu gelen yoğun haber akışının ardından BIST 100 endeksi halihazırda yeni haftaya hızlı yükselişle başlamıştı. Açılışta yüzde 2,10 değer kazanan endeks, seansın ilerleyen bölümünde 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.