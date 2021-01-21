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21.01.2021 - 18:09 |

Koronavirüs (kovid-19) tablosu 21 Ocak açıklandı mı? Son dakika Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgınında son durum, Bakanlığın korona tablosunda yer alan rakamlarla netlik kazanıyor. Vaka ve ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları güncel gri tabloda yer alıyor. Peki, 21 Ocak koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs (kovid-19) tablosu 21 Ocak açıklandı mı? Son dakika Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, pandemi ile birlikte covid-19 sayfasından salgına dair rakamları paylaşmaya devam ediyor. Dünya çapında çok sayıda ölüme neden olan korona salgını için aşılar da uygulanmaya başladı. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ise koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmeyi sürdürüyor. İşte, günlük koronavirüs tablosu...

21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Güncel verilerin yer aldığı tabloda birçok detaya ulaşmak mümkün. 21 Ocak koronavirüs tablosu merak ediliyor ancak Bakanlık tarafından henüz yeni tablo yayımlanmadı.

KORONA TABLOSU 20 OCAK

Açıklanan son koronavirüs tablosunda; 24 saatte 168.894 test yapıldı, 6.435 vaka tespit edildi, 752 hasta sayısına ulaşıldı, 5.932 hasta ise sağlığına kavuştu. Ayrıca 159 kişi de yaşamını yitirdi.

Koronavirüs (kovid-19) tablosu 21 Ocak açıklandı mı Son dakika Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu

Dükkanının önüne bıraktığı köpeği ayağı kesilmiş olarak bulduSamsun'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu. Ameliyat edilen köpeğin bacağı tamamen kesilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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