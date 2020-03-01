Koronavirüs son durum nedir? Coronavirüs bulaşıcı mı, belirtileri neler? İşte coronavirüs haritası

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı. Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi. Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

HIV VE EBOLA GİBİ AGRESİF

Tüm dünyayı endişeye sürükleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Çin’de gerçekleştirilen çalışmalar, korkutucu detayları ortaya çıkardı. Çin’in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni virüsün vücutta AIDS hastalığına neden olan HIV ve ölümcül Ebola ile benzer şekilde yayıldığını ifade ediyor.

Gözden bile giriyor

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Kovid-19 ise şimdiden 82 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüsün SARS’tan en büyük farkı vücuda farklı şekilde tutunması.

Zira SARS, sağlıklı insanlarda fazla bulunmayan ‘ACE2’ isimli bir proteine tutunuyordu. Bu proteinin sağlıklı kişilerde fazla olmaması, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemişti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 43'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta 4, Babil'de ise 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini kaydetti.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında perşembe gününden itibaren üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Lübnan'da vaka sayısı 7'ye çıktı



Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

KORONAVİRÜS HARİTASI





CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade