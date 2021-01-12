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12.01.2021 - 19:08 |

Son dakika! Koronavirüs tablosu 12 Ocak açÄ±klandÄ±: Bugünkü vaka ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± korona tablosu son durum

KoronavirÃ¼s tablosu her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemini arttÄ±rÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± covid-19 tablosu ile pandeminin seyri hakkÄ±nda fikir edinilebiliyor. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ile son gÃ¼nlerde korona tablosunda kritik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanÄ±yor. Peki, 12 Ocak koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±?

Son dakika! Koronavirüs tablosu 12 Ocak açÄ±klandÄ±: Bugünkü vaka ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± korona tablosu son durum

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, koronavirÃ¼s tablosundaki son durumu dÃ¼zenli olarak paylaÅŸÄ±yor. Maske, mesafe ve temizlik uyarÄ±larÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gibi tedbirlerle koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de yol kat edildi. Vaka sayÄ±sÄ±, vefat eden sayÄ±sÄ±, aÄŸÄ±r hasta ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±, test sayÄ±sÄ± gibi detaylar gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosunda yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte, gÃ¼nlÃ¼k korona tablosu...

12 OCAK KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDI

BakanlÄ±ÄŸÄ±nÂ https://covid19.saglik.gov.tr/Â adresinden dÃ¼zenli olarak yayÄ±mlanan koronavirÃ¼s tablosu merak uyandÄ±rmaya devam ediyor. 12 Ocak salÄ± gÃ¼nÃ¼ iÃ§inÂkorona tablosunda 9.809 yeni vaka tespit edildi ve 171 kiÅŸi vefat etti.

Son dakika KoronavirÃ¼s tablosu 12 Ocak aÃ§Ä±klandÄ±: BugÃ¼nkÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± korona tablosu son durum

KORONA TABLOSU 11 OCAK

AÃ§Ä±klanan son verilere gÃ¶re 24 saatteÂ 180.303 test yapÄ±ldÄ±,Â 10.220 yeni vaka tespit edildi,Â 1.003 hasta sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±,Â 10.301 hasta iyileÅŸti ve 174 kiÅŸi de kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 9 bin 809 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 171 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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