Son dakika KoronavirÃ¼s tablosu 12 Ocak aÃ§Ä±klandÄ±: BugÃ¼nkÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± korona tablosu son durum

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, koronavirÃ¼s tablosundaki son durumu dÃ¼zenli olarak paylaÅŸÄ±yor. Maske, mesafe ve temizlik uyarÄ±larÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gibi tedbirlerle koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de yol kat edildi. Vaka sayÄ±sÄ±, vefat eden sayÄ±sÄ±, aÄŸÄ±r hasta ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±, test sayÄ±sÄ± gibi detaylar gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosunda yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte, gÃ¼nlÃ¼k korona tablosu...

12 OCAK KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDI

BakanlÄ±ÄŸÄ±nÂ https://covid19.saglik.gov.tr/Â adresinden dÃ¼zenli olarak yayÄ±mlanan koronavirÃ¼s tablosu merak uyandÄ±rmaya devam ediyor. 12 Ocak salÄ± gÃ¼nÃ¼ iÃ§inÂkorona tablosunda 9.809 yeni vaka tespit edildi ve 171 kiÅŸi vefat etti.

KORONA TABLOSU 11 OCAK

AÃ§Ä±klanan son verilere gÃ¶re 24 saatteÂ 180.303 test yapÄ±ldÄ±,Â 10.220 yeni vaka tespit edildi,Â 1.003 hasta sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±,Â 10.301 hasta iyileÅŸti ve 174 kiÅŸi de kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.