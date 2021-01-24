Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosu ardından son durum değerlendirmesi yapmayı sürdürüyor. Koronavirüs aşısı ile de covid-19 salgınının önemli ölçüde gerilmesi bekleniyor. Bakanlığın covid-19 sayfasından yayımlanan gri koronavirüs tablosu her geçen gün daha fazla kritik öneme sahip oluyor. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Dünyayı kasıp kavuran kovid-19 pandemisinde Türkiye'deki güncel değerlerin verildiği koronavirüs tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 24 Ocak için korona tablosu henüz yayımlanmadı.

KORONA TABLOSU 23 OCAK

Açıklanan tabloda son 24 saatte; 152.758 test yapıldı, 5.856 vaka tespit edildi, 723 hasta sayısına ulaşıldı, 5.811 hasta ise sağlığına kavuştu, 144 kişi de korona salgınından yaşamını yitirdi.