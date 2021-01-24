MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum
ABONE OL
24.01.2021 - 18:32 |

Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısının yanı sıra test sayıları da vatandaşların erişimine açılıyor. Günlük koronavirüs tablosunda tüm değerlerin de toplamı yer alıyor. İşte, 24 Ocak Pazar korona virüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosu ardından son durum değerlendirmesi yapmayı sürdürüyor. Koronavirüs aşısı ile de covid-19 salgınının önemli ölçüde gerilmesi bekleniyor. Bakanlığın covid-19 sayfasından yayımlanan gri koronavirüs tablosu her geçen gün daha fazla kritik öneme sahip oluyor. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Dünyayı kasıp kavuran kovid-19 pandemisinde Türkiye'deki güncel değerlerin verildiği koronavirüs tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 24 Ocak için korona tablosu henüz yayımlanmadı. 

KORONA TABLOSU 23 OCAK

Açıklanan tabloda son 24 saatte; 152.758 test yapıldı, 5.856 vaka tespit edildi, 723 hasta sayısına ulaşıldı, 5.811 hasta ise sağlığına kavuştu, 144 kişi de korona salgınından yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu İşte, korona tablosunda son durum

 

Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Koronavirüs tablosu 24 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet