Koronavirüs tablosu 28 Ocak açıklandı mı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı arttı mı, korona tablosunda son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Fahrettin Koca, kovid-19 tablosunun ardından vaka oranlarının tedirgin edici olduğunu belirtmişti. Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 28 Ocak koronavirüs tablosu...

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Kritik rakamların yer aldığı korona tablosu ile çeşitli bilgilere ulaşmak mümkün hale geliyor. 28 Ocak koronavirüs tablosu sorgulanıyor. Tablo ise henüz yayımlanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 27 OCAK

Açıklanan son tabloya göre 24 saatte; 179.419 test yapıldı, 7.489 vaka tespit edildi, 675 hasta sayısına ulaşıldı, 8.803 hasta iyileşti ve 132 kişi de hayatını kaybetti.