Koronavirüs tablosu 28 Ocak açıklandı mı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı arttı mı, korona tablosunda son durum nedir?
Korona tablosu 28 Ocak Perşembe için aramalar başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ve test sayısının yer aldığı gri tablo günlük olarak yayımlanıyor. Peki, güncel koronavirüs tablosunda son durum nedir?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Fahrettin Koca, kovid-19 tablosunun ardından vaka oranlarının tedirgin edici olduğunu belirtmişti. Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 28 Ocak koronavirüs tablosu...
28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Kritik rakamların yer aldığı korona tablosu ile çeşitli bilgilere ulaşmak mümkün hale geliyor. 28 Ocak koronavirüs tablosu sorgulanıyor. Tablo ise henüz yayımlanmadı.
KORONAVİRÜS TABLOSU 27 OCAK
Açıklanan son tabloya göre 24 saatte; 179.419 test yapıldı, 7.489 vaka tespit edildi, 675 hasta sayısına ulaşıldı, 8.803 hasta iyileşti ve 132 kişi de hayatını kaybetti.