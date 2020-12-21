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21.12.2020 - 19:47 |

Son dakika haberleri: 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosunda son durum...

Korona tablosu 21 Aralık Pazartesi günü belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların erişimine açılan günlük koronavirüs tablosu ile birçok bilgiyi edinmek mümkün. Tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarına ulaşılabiliyor. Öte yandan Türkiye'de koronavirüs sayısal verilerinin toplamı da veriliyor. İşte, 21 Aralık günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika haberleri: 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında yer alan korona tablosunda pandeminin geldiği nokta görülebiliyor. Toplam korona virüs vaka sayısının yanı sıra günlük birçok ayrıntı da bulunuyor. Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 20.316 yeni vaka tespit edilmişti. 20 Aralık'ta 246 kişi de hayatını kaybetti. 

21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Fahrettin Koca, açıklanan koronavirüs tablosu sonrası uyarılarını sosyal medyadan yapmaya devam ediyor. Beklenen 21 Aralık koronavirüs tablosuna göre, 19.103 yeni vaka tespit edildi ve 254 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bugün vaka sayısı ve ölü sayısı kaç İşte, korona tablosunda son durum...

KORONA TABLOSU 20 ARALIK

Bakanlıkça açıklanan son günlük covid-19 tablosuna göre; son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti. 158.892 test yapıldı, 20.316 yeni vaka tespit edildi, 3.546 hasta sayısına ulaşıldı ve 21.218 hasta iyileşti.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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