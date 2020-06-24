Koronavirüs tablosu son durum! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

Koronavirüs ile ilgili Türkiye'deki güncel durumu haberimizde paylaştık. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler, vatandaşları günden güne meraklandırıyor. Peki 23 Haziran 2020 günü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Koronavirüse karşı alınan önlemler sonrasında vaka sayısının ve ölen sayısının düşmesinden sonra 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçildi. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uyma zorululuğu her vatandaş için geçerli oldu. Peki koronavirüs tablosundaki son rakamlar nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

23 Haziran 2020 gününe ait koronavirüs vaka sayısı 1268

KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

23 Haziran 2020 gününe ait koronavirüsten ölen sayısı 27

KORONAVİRÜS TEST SAYISI KAÇ?

23 Haziran 2020 gününe ait koronavirüs test sayısı 42.982

KORONAVİRÜSTEN İYİLEŞEN SAYISI KAÇ?

23 Haziran 2020 gününe ait koronavirüsten iyileşen sayısı 1315





