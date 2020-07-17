Bugün Koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu? (17 Temmuz)

Her gün akşam saatlerinde günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Son iki gündür vaka sayılarından büyük bir gerileme söz konusu... Bugün de vaka sayılarının gerileyip gerilemeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle de Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü ölü sayısı kaç? soruları yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

17 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugünkü vaka sayısı 926 olurken ölü sayısı ise 18'e geriledi.

16 TEMMUZ ÖZETİ

Bir önceki güne göre yeni COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %0,9 ve %38), yeni COVID-19 vaka sayısında ise azalış görülmüştür (-%3,3).

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%21,1). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 7 vakadır.

25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 14,1, erkeklerde ise 15,2’dir.

Bir önceki güne göre 12 İBBS-1 bölgesinden 5’inde hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı azalmış olup en fazla azalma ise Doğu Karadeniz Bölgesinde (-%41,2) görülmüştür. Taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde görülmüştür.