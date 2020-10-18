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18.10.2020 - 15:50 |

Koronavirüse rağmen Taksim'de dikkat çeken kalabalık!

İstanbul Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yan yana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Koronavirüse rağmen Taksim'de dikkat çeken kalabalık!

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.
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