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30.03.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Kovid-19, KKTC’ye turistlerle bulaştı

Koronavirüs salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de etkiledi. KKTC’de Kovid-19 nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Gerhard, solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19, KKTC’ye turistlerle bulaştı
MERT İNAN İstanbul

KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, ölen Alman turistin, 10 Mart’ta ülkeye giriş yapan ve ilk vakanın tespit edildiği turist kafilesindeki kişilerden biri olduğu bilgisini Milliyet’le paylaştı.

Hayat durdu

Yetkililer, “KKTC’de Kovid-19 ilk kez 10 Mart’ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edildi. Bu kafiledeki diğer kişilere virüs bulaşmıştı. 10 Mart’ta Alman kafileyi taşıyan otobüsün sürücüsünde de virüs tespit edildi. Geçen sürede Karpaz bölgesinde toplam 3 köyde 6 vatandaşımıza virüs bulaşmış oldu. Şu an sokağa çıkma yasağı yok ancak sadece market, eczane ve akaryakıt istasyonları açık. Hayat durmuş vaziyette. Rum kesiminde de 162 vaka ortaya çıktı. Ölen hastanın aynı zamanda KOAH ve hipertansiyon rahatsızlığı vardı. Türkiye’den gerekli tıbbi yardımlar geliyor. Ölen kişi muhtemelen KKTC’de toprağa verilecek çünkü uçak seferlerinin yapılması mümkün değil” dedi.

Otel de karantinada

Ercan Havalimanı İnsan Kaynakları Müdürü Suat Başkır, KKTC’deki durumu şöyle anlattı: “KKTC genelinde eczane, hastane, market, benzinci dışında tüm iş yerleri kapalı ve diğer iş kollarında özel izne tabiler. Çalışma izni olmadan iş yerine giden veya açanlar gözaltına alınıyor. İlk vakanın tespit edildiği Alman turist kafilesi Salamis Otel’e yerleşince burayı da karantinaya aldılar. Türkiye’den havalimanında çalışmak için gelen herkesi geri gönderdik. 450 kişilik son kafilemiz deniz yoluyla Mersin Taşucu’na ulaştıktan sonra Uşak ve diğer farklı şehirlerde 14 gün karantinaya alınmış durumdalar. Bunun dışında hava sahası kapanmadan önce ülkedeki toplam 850 turist de geri gönderildi.” dedi.

 

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