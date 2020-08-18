Köyde maskesiz dolaşan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen Kırklareli’de, jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde, jandarma tarafından yapılan denetimde, 74 kişinin maske takmadan dışarı çıktığı görüldü. Maskesiz 74 kişiye, kişi başı 900'er lira olmak üzere toplam 66 bin 600 lira ceza kesildi.



KARANTİNAYI İHLAL ETTİLER



Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de koronavirüs tespit edilen M.A. ile aynı apartmanda yaşayan ve karantina altına alınan A.A. ile M.Ş.A.’nın dışarı çıktıkları saptandı. Karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.