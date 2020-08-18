18.08.2020 - 15:48 | | DHA
Köyde maskesiz dolaşan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde, jandarma tarafından yapılan corona virüs denetiminde, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan 74 kişiye toplam 66 bin 600 lira ceza uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen Kırklareli’de, jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde, jandarma tarafından yapılan denetimde, 74 kişinin maske takmadan dışarı çıktığı görüldü. Maskesiz 74 kişiye, kişi başı 900'er lira olmak üzere toplam 66 bin 600 lira ceza kesildi.
KARANTİNAYI İHLAL ETTİLER
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de koronavirüs tespit edilen M.A. ile aynı apartmanda yaşayan ve karantina altına alınan A.A. ile M.Ş.A.’nın dışarı çıktıkları saptandı. Karantina kuralını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.
Kocaeli'de demir çubuklarla doktor ve güvenlik görevlisini darp ettilerKocaeli’nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.