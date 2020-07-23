Koyunhisar Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Koyunhisar Savaşı, Bafeus Muharebesi olarak da biliniyor. 18-27 Temmuz 1302’de Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında olmuştur. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Savaş, Osmanlı Beyliğinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

KOYUNHİSAR SAVAŞININ NEDENLERİ

- 1299 yılında Söğüt ve çevresinde kurulan Osmanlı Beyliğinin, topraklarını genişletme ve fetih politikasını izlemesi

- Osmanlı Beyliğinin, Bizans topraklarını ele geçirmesi, Bizans’ı rahatsız etmesi ve Osmanlı Beyliğini ortadan kaldırmak istemesi

- Osmanlı Beyliği’nin İznik’i almalarından çekinen Bizans, Bizans tekfurlarıyla bir araya gelerek, bu tehlikeyi daha da büyümeden ortadan kaldırmak istemesi

- Osmanlı Beyliği’nin Nikea (İznik)’i tekrar Türk hakimiyeti altına almak istemeleri

KOYUNHİSAR SAVAŞI TARİHİ

Koyunhisar Savaşı (Bafeus Muharebesi), 18 – 27 Temmuz 1302 tarihinde Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Savaş, bugünkü Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar (Hamidiye Köyü)’nde yapılmış ve 9 gün sürmüştür. Bu 9 günün sonunda Osmanlı Beyliği’nin zaferiyle

KOYUNHİSAR SAVAŞI ÖZETİ

Osmanlı Beyliği, kuruluşunun hemen akabinde Bilecik Yenişehir ilçesini kuşatarak ele geçirir. Bundan sonraki hedefleri İznik ve sonrasında Bursa’dır. Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusu, İznik’i kuşatır.

Osmanlı Beyliği’nin İznik’i kuşatması üzerine Bizans tekfurları (vali) imparatordan yardım isterler. Bizans da yardım için Heteriarch Muzalon komutasında 2000 kişilik bir ordu gönderir. Bu ordunun İznik’i muhafaza için gönderildiği haberini alan Osman Gazi, Bizans ordusu ile Tekfurların ordusu birleşmeden, Bizans ordusuna saldırdı.

Bizans Ordusu İznik’e doğru ilerlerken, Osmanlı ordusu onları Koyunhisar mevkiinde karşıladı. Bu karşı hamleyi beklemeyen Bizans ordusu, karşılarında 5000 kişilik Osmanlı ordusuyla karşılaştılar. Kendilerinden 2,5 kat daha fazla olan Osmanlı ordusu karşısında fazla kayıp vermemek için çarpışarak geri çekildiler. Gemilerine binerek Bizans’a geri döndüler.

KOYUNHİSAR SAVAŞININ ÖNEMİ

Koyunhisar Savaşı, pek çetin ve kanlı geçmemesine rağmen Osmanlılar için çok önemlidir. Bir beyliğin bir imparatorluğa karşı ilk zaferi olarak önemlidir. Bu savaş sonunda beylikten devlete doğru geçiş hızlanmıştır. Türk töresinde devlet olmanın şartı kut almak ve büyük bir zafer elde etmektir. Koyunhisar Savaşı zaferi de bunun bir işareti olarak kabul ediliyor. Ayrıca, resmi olarak ilk sikke bu tarihten sonra basılmıştır.

- Bizans İmparatorluğu her ne kadar zayıf gibi görünse de, bir beyliğin imparatorlukla savaşa girme cesaretini göstermesi açısından önemlidir.

- Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaşla birlikte Bizans’ın iyice zayıfladığı ortaya çıkmıştır. Osman Gazi, daha önce Bizans tekfurlarıyla savaşa girişmiştir. Ancak bu tekfurlar Bizans askeri gücü olarak kabul edilmediklerinden, düzenli Bizans ordusuyla ilk defa Koyunhisar Savaşı’nda karşılaşmışlardır.

- Osman Gazi’nin Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır. Her yerden insanlar Osman Gazi’ye katılmak için gelmeye başlamışlardır. O dönemde Anadolu, Moğol zulmüyle inliyordu. Selçuklu topraklarından kaçan gaziler, Osmanlı topraklarında güvenli ve rahat bir yaşam için akın akın gelmeye başladılar.

KOYUNHİSAR SAVAŞININ SONUÇLARI

- Bursa’nın kuzey kısmı hariç diğer üç tarafı Osmanlı Beyliği’nin himayesi altına girmiştir.

- Osman Beyin yeğeni Aydoğdu Bey savaş sırasında vefat etmiştir.

- Savaş sonunda Bizans’ın iyice zayıfladığı ortaya çıkmış, Osmanlı’nın İznik ve İzmit yolu açılmıştır.

- Savaş sonunda fetihlerine devam eden Osman Gazi, Kite, Mekece, Akhisar, Geyve ve Leblebici Kalelerini fethetmiştir.