MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
ABONE OL
26.05.2020 - 08:49 | | İHA

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Erzincan’da 3300 rakımlı Munzur Dağı yaylalarına koyun sürülerini çıkaran vatandaşlar, mayıs ayının sonlarına doğru kar yağışına yakalandılar.

Hayvancılıkla uğraşan köylüler koyun sürüsüyle şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı Munzur’da hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı.

Binlerce koyun kar yağışı ve tipi altında yol bulup ilerlemeye çalıştı. Munzur’da yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Beyazıt tramvay durağında erkek cesedi bulunduFatih Beyazıt tramvay durağında, bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Sıradaki Haber