Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Hayvancılıkla uğraşan köylüler koyun sürüsüyle şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı Munzur’da hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı.

Binlerce koyun kar yağışı ve tipi altında yol bulup ilerlemeye çalıştı. Munzur’da yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.