KPSS-2020/1 tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? KPSS tercih kılavuzu...

Devlet memuru adaylarının aylardır beklediği KPSS başvurular başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Şimdi sıklıkla KPSS-2020/1 tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? sorusuna cevap aranıyor.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuru ile "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." diye belritti.

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu