KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? 2020 ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi

2020 KPSS Lisans sınavının Alan Bilgisi oturumları için geri sayım başladı. 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte KPSS lisans sınavları ile ilgili ayrıntılar...

KPSS Alan Bilgisi sınavları ilk oturumda 'Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Ensdüstri İlişkileri'; ikinci oturumda 'Hukuk, İktisat, Maliye'; üçüncü oturumda 'İşletme, Muhasebe ve İstatistik' sınavları olacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 12 Eylül Cumartesi sabah saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 12 Eylül Cumartesi öğleden sonra 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 13 Eylül Pazar sabah 10.15'te başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı yarın yapılacak. Sınava katılacak adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgesi alacak. Sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ