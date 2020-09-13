KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/sona erecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek?

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu dün gerçekleştirildi. Dün sabah 10:15'te başlayan ilk oturum 12:45'te sona erdi. İlk oturumun ardından geçen iki saatlik süre zarfının ardından ikinci oturum ise 14:45'de başladı ve 17:15'te sona erdi. Peki KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/sona erecek?

KPSS ALAN BİLGİSİ ÜÇÜNCÜ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK SONA ERECEK?

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. İşletme, Muhasabe ve İstatistik alanlarından sınava tabi tutulacak olan adaylara 160 dakika süre verilecek. KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 12:55'de sona erecek.