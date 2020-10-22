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22.10.2020 - 09:16 |

KPSS atama puanları 2020 | KPSS sonuçlarından sonra en son yapılan lisans atama puanları listesi araştırılıyor!

KPSS Lisans ve ÖABT sonuçları bugün açıklandı. KPSS'ye katılan adaylar, sonuçlarını sorgulamak için arayışa koyuldu. Sınav başarı puanını öğrenen adaylar, KPSS atama puanları 2020 listesini araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin sayfasında yer alan KPSS atama puanları...

KPSS atama puanları 2020 | KPSS sonuçlarından sonra en son yapılan lisans atama puanları listesi araştırılıyor!

KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin duyuru sayfasında yayımlanan sonuç ilanı adayları harekete geçirdi. KPSS sonucunu öğrenen her aday, KPSS atama puanlarını öğrenmek için araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS atama puanları 2020...

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KPSS ATAMA PUANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracından yeni görüntülerAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.
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