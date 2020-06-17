KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Lisans - Önlisans - Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Ertelenen KPSS başvurularının tarihleri yaklaşıyor. Tarih konusunda tereddüte düşenler 'Lisans - Önlisans - Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor?' diye soruyor.

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KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'da yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.