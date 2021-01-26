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26.01.2021 - 14:05 |

KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! 2021 KPSS takvimi

2021 Yılında KPSS'ye katılacak adaylar, sınav hazırlıklarına başladı. Diğer yandan ise başvuru sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmaya koyuldu. ÖSYM 2021 sınav takviminde KPSS başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Peki KPSS başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak, ne zaman sona erecek? KPSS 2021 sınavları ne zaman uygulanacak?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! 2021 KPSS takvimi

ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde; KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ile ilgili başvuru tarihleri, sınav günü, sonuç tarihi açıklandı. Peki KPSS 2021 ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

KPSS 2021 BAŞVURU - SINAV - SONUÇ TARİHLERİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM - ÖNLİSANS - DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim, Önlisans, DHBT başvurularının tarihi henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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