KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? KPSS 2020 sınav tarihleri

Her yıl düzenli olarak uygulanan KPSS sınavları bu yıl da devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen oturumlar her eğitim seviyesine hitap ediyor. KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans sınavları büyük ilgi görüyor. Yıl boyu KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar, sınava katılmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM sınavlarına katılabilmek için öncelikle başvuru işlemi tamamlanması gerekiyor. Başvuru işlemi ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra sınav giriş belgeniz ile sınava girmeniz mümkün. İşte KPSS 2020 oturumlarına dair tüm merak edilenler haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.