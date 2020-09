KPSS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2020 sınavlarına katılacak adaylar heeyecan ve merak içerisinde. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS oturumlarının başvuru işlemleri de yine ÖSYM tarafından alınıyor.

Geçtiğimiz haftalarda alınan KPSS lisans başvurularından sona KPSS Lisans oturumu 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. 21 Ağustos - 2 Eylül alınan KPSS Önlisans başvurularından sonra ise sınav günü 25 Ekim 2020 olarak belirlendi. Peki KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2020 NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eyllül 2020 tarihinde başlayacak, 30 eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav günü 27 Aralık 2020...