KPSS DHBT iptal mi oldu? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Koronavirüs önlemleri neticesinde alınan kararlar doğrultusunda ÖSYM tarafından düzenlenen bir çok sınav da ertelenmiş oldu. ÖSYM sınav takviminde, 2020 yılının son haftalarında hayata geçirilecek olan sınavların başvuru ve sınav tarihleri kaldırıldı. KPSS DHBT sınavının da tarihi değişmiş oldu. İşte, ertelenen sınavlar...

KPSS DHBT ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamayla birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Bu sınavlar arasında bulunana KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi de ertelenmiş oldu.

KPSS DHBT NE ZAMAN?

Binlerce aday, sınavların akıbetin merak ederken, ÖSYM'den sınavların ertelenmesine yönelik açıklama geldi. KPSS DHBT sınavının da ileri tarihe ertelenmesiyle adaylar, sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Kovid-19 salgını gidişatına göre sınavın tarihinin ilerleyen süreçte belli olacağı belirtildi. Henüz DHBT tarihi bilinmiyor.

ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; ''Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' ifadesi yer aldı.