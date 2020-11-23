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23.11.2020 - 10:49 |

KPSS DHBT ne zaman? 2020 KPSS DHBT başvuru ekranı

KPSS DHBT başvurusu hangi tarihte? KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Memuriyet hayali kuran binlerce aday, 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları tamamlandı ve artık geç başvuru sürecine girildi. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT ne zaman? 2020 KPSS DHBT başvuru ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS'nin son sınavı olan DHBT için geri sayım başladı. 2020 KPSS ortaöğretim ardından adayların gözleri KPSS DHBT sınavında. Merakla beklenen 2020-KPSS DHBT geç başvuru işlemi başladı. İşte, ayrıntılar...

KPSS DHBT NE ZAMAN? 

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde üç oturumda gerçekleştirilen KPSS DHBT başvuruları 6 - 16 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Çeşitli nedenlerden başvurularını tamamlayamaya adaylar için ise geç başvurular 24 Kasım'da başlıyor.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI...

KPSS DHBT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı için başvurular yine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşiyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile işlemi tamamlayabilecekler.

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