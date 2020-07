KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, KPSS geç başvuru nasıl yapılır?

KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına katılabilmek için başvurular 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alındı. Fakat başvuru tarih aralığı kaçıran adaylar, bugün ve yarın KPSS geç başvurusunda bulunabilecek. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, KPSS geç başvuru ücreti kaç para?

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS geç başvuru işlemleri alınmaya başladığında https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT : 22-23 Temmuz 2020

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenir.

KPSS NORMAL BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL