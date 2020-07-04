KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılıyor, ne zaman bitiyor? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?

Memur adayları aylardır KPSS başvurularını bekliyordu. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başladı, 13 Temmuz'da sona eriyor. Bugün başvurularda 4 gün geride kalmak üzere 4 yıllık üniversite mezunları 'KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılıyor, ne zaman bitiyor?' diye sorarken lise ve yüksekokul mezunları başvuruların başlangıç tarihini sorguluyor.

KPSS LİSANS VE BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden kılavuzu inceleyebilirsiniz. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.