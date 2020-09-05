KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSs sınavları için maraton başlıyor. Yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek olan KPSS'nin sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belirlendi ve adayların erişimine açıldı. 2020 Yılının ilk KPSS oturumu lisans sınavıyla açılacak. Ardından Genel Kültür, Genel yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ÖABT gelecek. Peki KPSS sınavı yarın saat kaçta başlayacak, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

6 Eylül 2020 Pazar günü uygulanacak olan KPSS saat 10:15'de başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



ÖSYM'DEN ÖNEMLİ DUYURU!

"06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

06 EYLÜL 2020 PAZAR GÜNÜ 07.00- 14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ