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22.10.2020 - 07:00 |

ÖSYM KPSS lisans sonuçları açıklandı

Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen KPSS lisan sınavlarının ardından merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Devlet kadrolarında mesleklerini icra etmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı KPSS lisans sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden bugün adayların erişimine açıldı.

ÖSYM KPSS lisans sonuçları açıklandı

Eylül ayında Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının yanı sıra Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının gerçekleştirilmesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. ÖSYM merakla beklenen KPSS Lisans sınav sonuçlar bugün açıklandı.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI 

KPSS lisans sınav sonuçları 22 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişime açıldı.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

 KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI

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