KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşti. Ekim ayının ilk günü olması sebebiyle sonuç tarihi aramaları hızlandı. Lisans mezunları 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltirken Önlisans ve ortaöğretim mezunları ise sınav tarihini sorguluyor... İşte konuya ilişkin bilgiler...
KPSS Lisans sınavlarının sonuncusu 20 Eylül'de gerçekleşti... Günler birer birer ilerlerken sonuç tarihi aramaları hızlanmış durumda... Lİsans mezunlarının dillerinden düşürmediği soru 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak? şeklinde... Henüz sınava girmeyen Önlisans ve Ortaöğretim mezunları ise 'Sınav ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sonuçları : 22 Ekim 2020
KPSS Alan bilgisi sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Önlisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları: 27 Ocak 2020
tarihlerinde açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.