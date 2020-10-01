KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Lisans sınavlarının sonuncusu 20 Eylül'de gerçekleşti... Günler birer birer ilerlerken sonuç tarihi aramaları hızlanmış durumda... Lİsans mezunlarının dillerinden düşürmediği soru 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak? şeklinde... Henüz sınava girmeyen Önlisans ve Ortaöğretim mezunları ise 'Sınav ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları : 22 Ekim 2020

KPSS Alan bilgisi sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Önlisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları: 27 Ocak 2020

tarihlerinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.