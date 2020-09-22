KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihini açıkladı

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Öğretmen ve memur olabilmek devler kadrolarında kendi mesleklerini icra etmek isteyen binlerce vatandaş bu yıl gerçekleştirilen KPSS sınavlarında ter döktü. 6 Eylül'de Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları gerçekleştirildi

12-13 Eylül tarihlerinde ise Alan Bilgisi oturumları üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazartesi günü KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Şimdilerde sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar için sevindiren açıklama ÖSYM'den geldi. Peki KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 22 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak