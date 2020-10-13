KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lisans sonuç tarihini duyurdu

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ve Öğretmenlik alan Bilgisi testlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM KPSS Lisans bilgisinin sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi 22 Ekim olarak duyurdu. ÖSYM bazı sınavlarda sonuçları belirttiği tarihten önce de erişime açabiliyor. KPSS Lisans sonuçlarının önümzüdeki hafta içerisinde herhangi bir gün içerisinde de açıklanacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS lisans sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.