KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS lisans sınavları için geri sayım başladı. Yarın yapılacak sınavlara çok sayıda aday katılacak. Peki, KPSS lisans sınavları saat kaçta başlayacak ne kadar sürecek? KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans sınavları 6 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45'te başlayacak 100 dakika sürecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS lisans sınavı yarın yapılacak. Sınava katılacak adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgesi alacak. Sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

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