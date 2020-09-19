KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama! ÖSYM'den KPSS'ye gireceklere hatırlatma...

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için artık kısa bir süre kaldı. Sınav yarın iki oturumda yapılacak. Peki, oturumlar saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak?

ÖSYM'DEN KPSS'YE GİRECEKLERE HATIRLATMA

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS ÖABT sabah oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak, adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartı olması gerekiyor.

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