19.09.2020 - 10:51 |
KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama! ÖSYM'den KPSS'ye gireceklere hatırlatma...
KPSS ÖABT için geri sayım başladı. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaçta başlayacak? ÖSYM'den adaylara son hatırlatma yapıldı. KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için artık kısa bir süre kaldı. Sınav yarın iki oturumda yapılacak. Peki, oturumlar saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak?
ÖSYM'DEN KPSS'YE GİRECEKLERE HATIRLATMA
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS ÖABT sabah oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak, adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartı olması gerekiyor.
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Emekli Tümamiral Yaycı: Gereği yapılır!Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurgulayan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sürekli savaş ve çatışma söylemleri üzerine politika üreten Yunanistan’a Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni hatırlattı. Türkiye’nin Montrö’ye sadık olduğunu söyleyen Yaycı, “AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde, sözleşmedeki maddeler uygulanırsa boğazdan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz, kılavuzluk zorunlu kılınabilir, gemilerin rotalarını biz belirleriz ve içini kontrol edebiliriz. Ayrıca boğazları kapatabilir, geçişi önleyebiliriz” dedi.