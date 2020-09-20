KPSS ÖABT sınav soruları-cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı...

KPSS ÖABT oturumu bugün yapılıyor. Öğretmen adaylarının alanlarına göre yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı iki oturumda tamamlanacak. Oturumlar sonrasında ise adaylar KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT SINAVLARI NE ZAMAN?

Bugün iki oturumda KPSS sınavı gerçekleştirilecek. 2020 KPSS ÖABT sınavı bugün saat 1.15'te başladı. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ÖABT iki oturumu henüz tamamlanmadı. KPSS ÖABT oturumlarının bitmesi sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor. KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.