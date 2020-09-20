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20.09.2020 - 11:55 |

KPSS ÖABT sınav soruları-cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı...

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları gündemde merak konular arasında bulunuyor. KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleştiriliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 10.15'te başladı. Sınav sonrasında adaylar sınavları hakkında bilgi sahibi olmak için KPSS ÖABT soruları ve cevapları araştırılacaklar. Peki 2020 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

KPSS ÖABT sınav soruları-cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı...

KPSS ÖABT oturumu bugün yapılıyor. Öğretmen adaylarının alanlarına göre yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı iki oturumda tamamlanacak. Oturumlar sonrasında ise adaylar KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT SINAVLARI NE ZAMAN?

Bugün iki oturumda KPSS sınavı gerçekleştirilecek. 2020 KPSS ÖABT sınavı bugün saat 1.15'te başladı. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ÖABT iki oturumu henüz tamamlanmadı. KPSS ÖABT oturumlarının bitmesi sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor. KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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