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21.09.2020 - 16:16 |

KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı! İşte ÖSYM'nin geçtiği cevap anahtarIarı

KPSS ÖABT sınavı dün gerçekleşti. Sınavın hemen ardından soru ve cevaplar gündem oldu. Yeni haftanın ilk gününde soru ve cevaplar gün boyu arandı. ÖSYM KPSS ÖABT'nin soru ve cevaplarını saaT 15.45'te adaylarla paylaştı.

KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı! İşte ÖSYM'nin geçtiği cevap anahtarIarı

KPSS Lisans'ın son oturumu olan ÖABT dün yapıldı. Her zaman olduğu gibi sınav biter bitmez en öenmli husus soru ve cevaplardı. ÖSYM dün duyuru yapmazken bugün müjdeli haberi verdi ve saat 15.45'te soru ve cevapları açıkladı.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunuldu.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

2020-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

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