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31.08.2020 - 09:22 |

KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

KPSS önlisans başvuruları bitmek üzere... Elini çabuk tutanlar başvuru işlemlerini bitirdi. Henüz hiçbir işlemde bulunmayanlar ise KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak? gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor.

KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı, başvurular için artık son günler... Binlerce memur adayı sabırsız bir şekilde sınava girmek isterken henüz başvuru yapmamaış adaylar, KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak? sorularına cevap arıyor.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ise 80 TL.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM’den ücret yatırılmaz.)

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