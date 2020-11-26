MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! 2020 KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı...
ABONE OL
26.11.2020 - 09:59 |

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! 2020 KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı...

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sonucunun açıklanacağı tarihi ÖSYM 25 Kasım olarak duyurmuştu. Beklenen açıklama az önce geldi sonuçlar adayların erişimine açıldı. Sonuçları sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek.

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! 2020 KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı...

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2020 KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM tarafından az önce erişime açıldı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Önlisans sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇ AÇIKLAMASI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans ettiErzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama ekranı...

VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet