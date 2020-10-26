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26.10.2020 - 08:54 |

KPSS önlisans soruları & cevapları pdf olarak açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçları 2020 tarihi belirlendi!

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 Pazar günü uygulandı. Sınav sonrasında adaylar, başarılarını ölçmek için soruları ve cevapları incelemek için sabırsızlanıyor. KPSS önlisans soruları & cevapları pdf olarak açıklandı mı? sorusu yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki ÖSYM, KPSS önlisans soru kitapçığını ve cevap anahtarını ne zaman açıklayacak? Büyük merakla beklenen KPSS önlisans sonuçları 2020 tarihi belirlendi.

KPSS önlisans soruları & cevapları pdf olarak açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçları 2020 tarihi belirlendi!

ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS önlisans sınavına dair tüm detaylar belirtildi. 21 ağustos 2 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan ve 10-11 eylül tarihlerinde geç başvuru işlemi tamamlanan KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 Pazar günü uygulandı. Bu tarihlerin yanı sıra ÖSYM, KPSS önlisans sonuçları tarihini de paylaştı. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ÖNLİSANS SORULARI & CEVAPLARI PDF OLARAK AÇIKLANDI MI?

KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. KPSS soruları ve cevapları pdf olarak paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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