KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman sona erecek, başvurular nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim başvuruları alınmaya başladı. Lise eğitimini tamamlayan adayların katılım sağlayabileceği Ortaöğretim KPSS sınavı için başvuruların 15-30 Eylül tarihleri arasında alınacağı daha öncesinde ÖSYM işlem takvimi aracılığı ile adaylara duyurulmuştu. KPSS Ortaöğretim başvuruları dün ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından saat 14:00'te alınmaya başladı. KPSS Ortaöğretim başvuruları elektronik ortam üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek

Adayların KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yapmadan önce mutlaka HES kodu alması gerekiyor. HES kodu https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresi üzerinden alınabiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti olarak adaylardan 80 TL başvuru ücreti alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

15 Eylül'de başlayan KPSS ortaöğretim başvuruları 30 Eylül tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK

KPSS ortaöğretim sınavında 60 Genel Kültür 60 Genel Yetenek sorusu adaylar yönlendirilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları elektronik ortam üzerinden yani ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sistem üzerinden gerekli adımlar takip edilerek başvuru yapılabilecek

ÖSYM bürolarına giderekte adaylar başvuru yapabilecek.